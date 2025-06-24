Павло Василенко

Триває боротьба за підпис Ніко Вільямса. Вінгера Атлетіка хочуть отримати Баварія та Барселона. Сам гравець ближче до блауграни, але мюнхенський клуб не має наміру здаватися.

Остання пропозиція Баварії іспанському гравцю щодо зарплати становить близько 12 мільйонів євро за сезон. Незважаючи на це, як підтвердив інсайдер Фабріціо Романо, Вільямс знову висловив бажання приєднатися до Барселони.

Про це гравець повідомив свого нинішнього роботодавця Атлетіка. Тепер блауграна мають домовитись з басками, і це буде непросто. Причина – фінансові міркування.

Сума відступних у контракті іспанця складає близько 58 мільйонів євро. Барселона хотіла б платити частинами. Атлетік повністю відкидає таку ідею.

22-річний гравець уже погодив умови з Барселоною та збирається підписати шестирічний контракт. Минулого сезону вінгер зіграв 45 матчів, забив 11 м'ячів та віддав сім результативних передач.