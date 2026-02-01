Нігерійський форвард Адемола Лукман ще минулого літа планував розпочати сезон у складі іншого клубу та до останнього сподівався на перехід у міланський Інтер, який у підсумку не відбувся. Після цього 28-річний гравець продовжив виступи за Аталанту, але три голи та два асисти у 19 матчах сезону — далеко не вражаючий результат.

Цієї зими Лукман знову близький до відходу з Аталанти. Мадридський Атлетіко активно веде переговори та готовий викупити форварда за 40 млн євро. При цьому турецький Фенербахче пропонує Лукману вигідніші особисті умови, ніж іспанський клуб. Однак сам гравець схиляється до трансферу до Атлетіко, з яким, за інформацією Ніколо Скіри, вже досягнуто попередньої домовленості.

Очікується, що контракт буде розрахований на п'ять років із зарплатою 6 млн євро за сезон плюс бонуси. Раніше повідомлялося, що Барселона прагне оформити трансфер форварда Атлетіко влітку.