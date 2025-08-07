Павло Василенко

Бразильський вінгер донецького Шахтаря Кевін знаходиться у сфері інтересів Наполі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, клуб з Неаполя може підписати Кевіна в разі, якщо команду залишить Джакомо Распадорі. Сума ймовірного трансферу оцінюється в 35 мільйонів євро.

Кевін у нинішньому сезоні провів три матчі за Шахтар, забивши чотири голи.

Контракт 22-річного бразильця з донецьким клубом чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість у 12 млн євро.

У наступному матчі Шахтар зіграє проти Панатінаїкоса 7 серпня в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Початок зустрічі о 21:00.