Наполі слідкує за бразильським легіонером Шахтаря
Фото - ФК Шахтар
Бразильський вінгер донецького Шахтаря Кевін знаходиться у сфері інтересів Наполі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, клуб з Неаполя може підписати Кевіна в разі, якщо команду залишить Джакомо Распадорі. Сума ймовірного трансферу оцінюється в 35 мільйонів євро.
Кевін у нинішньому сезоні провів три матчі за Шахтар, забивши чотири голи.
Контракт 22-річного бразильця з донецьким клубом чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість у 12 млн євро.
У наступному матчі Шахтар зіграє проти Панатінаїкоса 7 серпня в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Початок зустрічі о 21:00.
