Мадридський Атлетико встановив контакт із Наполі з приводу можливого трансферу 25-річного форварда Джакомо Распадорі.

Інтерес до нападника виник після невдалих переговорів зі Штутгартом щодо трансферу Енцо Мійо. Тепер італієць розглядається як пріоритетна мета для посилення атаки і може стати сьомим придбанням іспанського клубу у трансферне вікно.

У керівництві Атлетико активно аналізують шляхи реалізації угоди, розраховуючи оформити перехід Распадорі найближчим часом, про це повідомило Marca

За Наполі нападник провів 109 матчів, у яких відзначився 18 голами та 10 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не погодився на трансфер Судакова до Наполі.