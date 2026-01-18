Атлетіко мінімально обіграв Алавес
Гол на старті другого тайму вирішив долю поєдинку
У 20-му турі іспанської Ла Ліги Атлетіко Мадрид на стадіоні Ванда Метрополітано приймав Депортіво Алавес.
Єдиний гол у матчі було забито на 48-й хвилині форвардом Атлетіко Александером Серлотом.
Після 20 турів мадридський клуб набрав 41 очко та утримує третю позицію в таблиці, тоді як Алавес із 19 балами знаходиться на 18-му місці.
Ла Ліга, 20-й тур
Атлетіко – Алавес 1:0
Гол: Серлот 48
