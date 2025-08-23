Атлетіко на своєму полі не зміг перемогти Ельче
Команди розписали мирову
близько 1 години тому
Фото - ФК Атлетіко
У матчі другого туру Ла Ліги мадридський Атлетіко на своєму стадіоні приймав Ельче. Поєдинок сильнішого не визначив – 1:1.
Господарів відкрили рахунок на восьмій хвилині – відзначився форвард мадридської команди Александер Серлот. Гості відігралися через сім хвилин завдяки точному удару нападника Ельче Рафи Міра.
Атлетіко займає 13-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги з одним балом. Ельче розташувався на 10-й позиції з двома очками.
Ла Ліга, 2-й тур
Атлетіко – Ельче – 1:1
Голи: Серлот, 8 – Мір, 15.
Поділитись