Еспаньйол відкривав новий сезон Ла Ліги домашнім поєдинком проти Атлетіко. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Команда Дієго Сімеоне, ведучи з різницею в один гол, примудрилася двічі пропустити в заключний відрізок гри.

Для «кольчонерос» все розпочиналось досить оптимістично, а гол Альвареса після півгодини гри давав підстави сподіватись, що Атлетіко розпочне сезон з перемоги.

Еспаньйол на 73-й хвилині повернувся матч з голом Рубіо, а 11 хвилин потому Мілья забиває із доволі непростого становища. Він високо вистрибнув і головою замкнув навіс, відправивши м'яч у недосяжну зону для Облака.

Ла Ліга. 1 тур

Еспаньйол - Атлетіко 2:1

Голи: Рубіо, 73, Мілья, 84 - Альварес, 37

