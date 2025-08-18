Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди від Еспаньола з рахунком 1:2 у першому турі Ла Ліги.

– Думаю, для мене це повчальний досвід. Не буду всього розповідати, але побачене на полі стане для мене уроком. Ми бачили, як суперник успішно скористався своїми можливостями: спочатку зі стандарту, а потім зробив рахунок 2:1, що стало для нас ударом і позбавило шансів на перемогу чи нічию.

До 60-ї хвилини ми контролювали гру. Потім Еспаньол забив хороший гол зі стандарту, і потрібно віддати їм належне. До цього матч складався для нас добре, і ми планували ввести в гру свіжих гравців. Мені сподобалася гра Альмади, Алекса Баєни та Джонні Кардозо. Ніхто не хоче перемагати більше, ніж я, але ми програли.

Гра в обороні – це частина процесу. Результат неприємний, але він допоможе нам додати та рости. Відтепер я зосереджуватимуся на всьому позитивному. Будемо працювати над виправленням допущених помилок, – підсумував Сімеоне.