Денис Сєдашов

Мадридський Атлетіко розгромив Тоттенгем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Долю зустрічі фактично було вирішено у перші 25 хвилин, протягом яких іспанський клуб забив чотири м'ячі.

Мадридці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині — Маркос Льоренте найкраще зорієнтувався у метушні на лінії воріт і пробив у нижній кут. На 14-й хвилині Антуан Грізманн подвоїв перевагу «матрацників», обігравши кількох захисників та влучно пробивши низом під стійку.

Тиск господарів продовжився, і вже за хвилину Хуліан Альварес скористався помилкою захисту лондонців, довівши рахунок до розгромного. На 22-й хвилині Робен Ле Норман відзначився четвертим голом, замкнувши подачу ударом головою у центрі воротарського майданчика.

Тоттенгем зумів відповісти на 26-й хвилині потужним дальнім ударом Педро Порро.

У другому таймі Атлетіко забив вп'яте — на 55-й хвилині Хуліан Альварес на дриблінгу увірвався в штрафний майданчик і оформив дубль.

Проте останнє слово в матчі залишилося за гостями — Домінік Соланке встановив остаточний рахунок — 5:2.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

Атлетіко – Тоттенхем – 5:2

Голи: Льоренте, 6, Грізманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26, Соланке, 76

Atleti score five at home 😤#UCL pic.twitter.com/fXxHap2lWM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2026

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 18 березня.

