Галатасарай обіграв Ліверпуль в 1/8 фіналу ЛЧ: VAR скасував два голи
Єдиний гол у матчі забив Леміна
близько 1 години тому
Стамбульський Галатасарай здобув домашню перемогу над Ліверпулем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Єдиний гол у дебюті зустрічі забив Маріо Леміна. До перерви Ліверпуль мав шанси зрівняти рахунок, проте Ібраїма Конате та Флоріан Вірц свої моменти не реалізували.
У другому таймі арбітри скасували два взяття воріт після втручання VAR. Гол Віктора Осімхена не зарахували через офсайд, а гол Конате — через гру рукою з боку захисника англійців.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу
Гол: Леміна, 7
Матч-відповідь пройде 18 березня на стадіоні Енфілд.
