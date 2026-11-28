Атлетіко у матчі з п'ятьма забитими м'ячами обіграв Ельче
У складі переможців відзначилися Грімальдо, Лі Кан Ін та Альварес
Мадридський Атлетіко здобув виїзну перемогу над Ельче у поєдинку 14-го туру чемпіонату Іспанії.
Гості забезпечили собі перевагу на старті зустрічі — на 5-й хвилині Алехандро Грімальдо реалізував пенальті, а за дві хвилини Лі Кан Ін запалив на табло 2:0. У середині першого тайму Мартім Нету скоротив відставання господарів, проте перед перервою Хуліан Альварес забив третій м'яч мадридців.
На початку другої половини гри Абубакар Сангаре повернув Ельче в гру, але команда матрацники втримали переможний рахунок.
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Ла Ліга. 14-й тур
Ельче – Атлетіко – 2:3
Голи: Нету, 27, Сангаре, 48 – Грімальдо, 5, пен., Лі Кан Ін, 7, Альварес, 41
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Наступну гру Атлетіко проведе 2 грудня. Це буде перенесений матч на виїзді проти Барселони. Ельче 1 грудня зіграє з Картахеною в Кубку Іспанії.
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