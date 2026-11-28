Денис Сєдашов

Мадридський Атлетіко здобув виїзну перемогу над Ельче у поєдинку 14-го туру чемпіонату Іспанії.

Гості забезпечили собі перевагу на старті зустрічі — на 5-й хвилині Алехандро Грімальдо реалізував пенальті, а за дві хвилини Лі Кан Ін запалив на табло 2:0. У середині першого тайму Мартім Нету скоротив відставання господарів, проте перед перервою Хуліан Альварес забив третій м'яч мадридців.

На початку другої половини гри Абубакар Сангаре повернув Ельче в гру, але команда матрацники втримали переможний рахунок.