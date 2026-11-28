Два голи за дві хвилини. Лаціо на виїзді переміг Торіно
За туринців єдиний м'яч забив Че Адамс
Римський Лаціо здобув виїзну перемогу над Торіно у матчі 13-го туру чемпіонату Італії.
Гості володіли ініціативою в першому таймі та забезпечили собі комфортну перевагу перед перервою — спершу рахунок відкрив Олівер Провстгор, а за дві хвилини Густав Ісаксен подвоїв результат.
У другій половині зустрічі римляни продовжили контролювати перебіг гри, проте дозволили туринцям скоротити відставання зусиллями Че Адамса. Зрівняти рахунок господарям не вдалося.
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