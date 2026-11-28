Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Катару Формули-1
Пілот Mercedes здобув шостий поул у сезоні-2026
Пілот Mercedes Джордж Расселл став переможцем кваліфікації Гран-прі Катару Формули-1. Для британського гонщика цей поул став шостим у сезоні-2026.
Расселл випередив свого напарника по команді Андреа Кімі Антонеллі на 0,128 секунди. Третій результат за підсумками кваліфікаційних заїздів показав представник McLaren Ландо Норріс.
Головна гонка Гран-прі Катару відбудеться у неділю, 29 листопада.
Раніше Андреа Кімі Антонеллі достроково гарантував собі титул чемпіона світу-2026 в особистому заліку пілотів, а Mercedes достроково виграв Кубок конструкторів.
Експілот Формули-1 заявив, що його дратує ставлення Ферстаппена до суперників.
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