Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков міг перейти до Наполі, однак донецький клуб відхилив пропозицію чинного чемпіона Італії.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас у ефірі свого YouTube-каналу BurBuzz, Наполі запропонував за хавбека 35 мільйонів євро, однак Шахтар не погодився:

– Цього літа, за моєю інформацією, було пропозиція. Наполі був готовий платити 35 мільйонів євро. Шахтар не хотів опускати цю планку – 40 мільйонів плюс якісь ще бонуси, – зазначив журналіст.

У поточному сезоні 22-річний Судаков провів п’ять матчів у складі гірників. Контракт футболіста з клубом чинний до 31 грудня 2028 року.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Судакова оцінюється в 32 мільйони євро.