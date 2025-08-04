Шахтар не погодився на трансфер Судакова до Наполі
Інсайдер надав докладну інформацію
близько 2 годин тому
Георгій Судаков / фото - Getty
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков міг перейти до Наполі, однак донецький клуб відхилив пропозицію чинного чемпіона Італії.
Як повідомив журналіст Ігор Бурбас у ефірі свого YouTube-каналу BurBuzz, Наполі запропонував за хавбека 35 мільйонів євро, однак Шахтар не погодився:
– Цього літа, за моєю інформацією, було пропозиція. Наполі був готовий платити 35 мільйонів євро. Шахтар не хотів опускати цю планку – 40 мільйонів плюс якісь ще бонуси, – зазначив журналіст.
У поточному сезоні 22-річний Судаков провів п’ять матчів у складі гірників. Контракт футболіста з клубом чинний до 31 грудня 2028 року.
За даними Transfermarkt, ринкова вартість Судакова оцінюється в 32 мільйони євро.
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