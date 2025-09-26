Михайло Цирук

У суботу, 27 вересня, відбудеться центральний поєдинок сьомого туру Ла Ліги - мадридське дербі між Атлетико та Реалом. Звісно, провальний старт сезону у виконанні матрацників промовисто натякає, що цього разу фаворит протистояння доволі очевидний, і це, як ми розуміємо, не команда Дієго Сімеоне.

Однак у кожному подібному випадку не втомлююся повторювати, що дербі - це завжди особливий матч, який можна розглядати поза контекстом решти сезону. Такий поєдинок стоїть окремо від усіх інших, і в цій окремій історії, тривалістю трохи більше ніж 90 хвилин, усе може скластися максимально неочікувано та непередбачувано. Пропонуємо до вашої уваги анонс першого Дербі Мадриленьйо в новому сезоні.

Турнірне становище та форма команд

Оскільки старт сезону у виконанні Атлетико було названо провальним вже у другому реченні, слід почати саме з підопічних Сімеоне. Матрацники справді стартували у новому сезоні Ла Ліги дуже погано. У перших трьох турах команда здобула лише два очки, програвши Еспаньйолу (1:2) та зігравши внічию з Ельче (1:1) та Алавесом (1:1).

Далі була перша перемога над Вільярреалом (2:0), проте після неї - знову осічка, цього разу у зустрічі з Мальоркою (1:1). В останній грі матрацники на останніх хвилинах вирвали натужну перемогу над Райо Вальєкано (3:2), та загальну ситуацію це не надто покращило.

За підсумками шести турів Атлетико посідає лише восьме місце у турнірній таблиці, маючи в активі 9 очок. Та не менше, ніж результат, непокоїть гра команди: вона систематично втрачає очки з середняками та аутсайдерами ліги, і цю проблему варто якнайшвидше вирішити, якщо Атлеті, звісно, хочуть боротися за високі місця.

Певною втіхою могла б стати вирвана на Енфілді нічия у поєдинку проти Ліверпуля, коли отримавши два мʼячі уже на шостій хвилині матрацники зуміли відігратися завдяки дублю Льоренте. Проте потім господарі ввімкнули свою магію останніх хвилин, і таки не дозволили супернику здобути позитивний результат: у підсумку все завершилося перемогою червоних з рахунком 3:2.

А от Реал на старті сезону поки абсолютно ідеальний. У шести матчах Прімери вершкові здобули шість перемог, а у стартовому поєдинку Ліги чемпіонів проти Марселя також вирвали перемогу з рахунком 2:1, навіть попри те, що останні 18 хвилин основного часу бланкос догравали в меншості після вилучення Карвахаля.

Чи були підопічні Хабі Алонсо ідеальними й за грою? Мабуть, про це говорити наразі не можна. У чемпіонаті усі їхні суперники були недостатньо сильними, аби вважати перемоги показовими: Осасуна (1:0), Овʼєдо (3:0), Мальорка (2:1), кризовий Сосьєдад (2:1), Еспаньйол (2:0) та Леванте (4:1). А з більш-менш міцним Марселем у ЛЧ уже було не так просто.

Проте результат - на табло: здобувши сім перемог у семи матчах Реал залишився однією з двох команд серед топ-5 ліг, які цього сезону ще не втрачали очок у жодному з турнірів. Друга така - мюнхенська Баварія, тож компанія у мадридського клубу дуже гідна.

Кадрові втрати

Кадрових проблем перед цим дербі в обох команд не так багато, проте вони все ж є. Атлетико не зможе розраховувати на травмованих Тьяго Альмаду та Хосе Марію Хіменеса, а участь у грі Джонні Кардосо поки під питанням.

Реал буквально тиждень тому втратив свого зіркового новачка Трента Александра-Арнольда. Окрім нього, у лазареті також залишаються давно травмовані Ферлан Менді та Антоніо Рюдігер.

Історія зустрічей

Історія протистоянь мадридських грандів у всіх турнірах налічує 241 матч. Відчутну перевагу в ній має Реал: 117 перемог за 61 у суперника та 63 нічиїх. У крайніх восьми матчах між цими командами було забито аж 28 мʼячів. Чим же завершиться чергова дуель столичних клубів та чи буде вийде вона результативною, як це часто бувало останнім часом?

У матеріалі використані фото Getty Images