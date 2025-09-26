Павло Василенко

Головний тренер Реала Хабі Алонсо продовжує масштабну перебудову мадридської команди. Наступним кандидатом на вихід із клубу може стати Ферлан Менді, який втрачає позиції на лівому фланзі оборони.

Постійні травми французького захисника знизили його вплив на команду. Останнє пошкодження чотириголового м’яза лише закріпило думку, що він більше не є ключовим варіантом для тренера.

Тим часом Альваро Каррерас і Фран Гарсія отримали серйозний кредит довіри та довели свою користь на полі. Це створює серйозну конкуренцію, в якій Менді опиняється зайвим.

За даними іспанської преси, Алонсо вимагає зміни профілю лівого захисника на більш атакувальний. Реал розглядає можливість трансферу Менді, якщо надійде вигідна пропозиція, щоб звільнити місце для нового гравця.

Що далі? Сценарії різні: або трансфер, або зміна ролі, але клуб, схоже, схиляється до продажу. Якщо це станеться, Каррерас і Гарсія залишаться головними опціями на лівому фланзі.

Втрата Менді може стати важливим кроком для створення свіжішої й динамічнішої команди, готової до боротьби за трофеї в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.