Сергій Стаднюк

У десятому турі іспанської Ла Ліги Бетис і Атлетико зійшлися в матчі претендентів на топ-4. Команди ділили 5-6-ті місця, тож переможець мав увійти до зони Ліги чемпіонів.

Гості миттєво повели. Вже на третій хвилині Джуліано Сімеоне відкрив рахунок, заставши оборону севільців зненацька. Бетис намагався перехопити ініціативу, але компактний блок «матрацників» не дозволяв господарям створювати критичні моменти.

Під завісу першого тайму мадридці подвоїли перевагу. Баена забив на 46-й хвилині, надавши команді комфортний гандикап. Після перерви Атлетико зосередився на контролі темпу та надійній обороні, довівши гру до сухої перемоги 2:0.

Завдяки цьому результату гості виконали турнірне завдання і піднялися в зону Ліги чемпіонів. Атлетико набрав 19 очок у турнірній таблиці й обійшла Еспаньйол (18). Бетис (16) став шостим.

Ла Ліга, десятий тур

Бетис – Атлетико 0:2

Голи: Сімеоне Дж., 3, Баена, 45+1

Бетис: Лопес, Бельєрін (Руїбаль, 69), Бартра, Натан, Родрігес (Фірпо, 69) — Форнальс (Деосса, 76), Амрабат, Рока Хунке (Ло Чельсо, 46) — Антоні, Кучо (Бакамбу, 76), Еззальзулі.

Атлетико: Облак - Льоренте, Ле Норман, Хіменес, Ганцко - Сімеоне (Моліна, 82), Коке (Альмада, 82), Барріос (Галлагер, 55), Гонсалес - Альварес (Серлот, 60), Баена (Грізманн, 60).

Попередження: Ло Чельсо, 85, Амрабат, 90+1 – Гонсалес, 84