Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 427) у другому колі турніру серії ITF75 у французькому Пуатьє обіграла четверту сіяну Міу Рістич (WTA, 270) 6:4, 3:6, 7:5.

За 2 години на корті українка 5 разів подала навиліт, реалізувала 2 брейк-поінти з п’яти та 1 раз помилилася при подачі. Сербка зробила 2 ейси та 1 брейк. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Суперницею Подрез у чвертьфіналі змагань стане чешка Вендула Вальдманнова.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру у Бразилії.