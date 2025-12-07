Сергій Разумовський

У 13-му турі німецької Бундесліги Баєр на виїзді сенсаційно поступився Аугсбургу.

Команда мала перевагу у володінні м’ячем, однак пропустила двічі впродовж перших 30 хвилин після ударів Дімітріоса Яннуліса та Антона Каде. Попри активність у другому таймі та три влучання в каркас воріт, Леверкузен залишив поле без очок.

Тренер леверкузенців Каспер Юльманн зробив три зміни після кубкової гри проти Борусії Дортмунд, додавши в старт Маліка Тілльмана, Лоїка Баде та Патрика Шика. На початку матчу Баєр мав кілька можливостей, але Аугсбург реалізував свої перші атаки значно ефективніше. Перед перервою Роберт Андріх ударом головою влучив у стійку, а Покю пробив у зовнішній бік сітки.

У другому таймі Леверкузен продовжував тиснути, однак удача й надалі була на боці господарів: удари Бен Сегіра та Телли знову влучили в поперечину та стійку. Незважаючи на заміни й постійний наступ, Баєр так і не зумів скоротити відставання, а час сплив без забитих м’ячів для команди Юльманна.

До вашої уваги огляд матчу.

Аугсбург набрав 13 очок і залишив зону вильоту. Баєр (23) ризикує відстати від дортмундської Боруссії на п'ять балів і пропустити до зони Ліги чемпіонів Гоффенгайм (23).

Бундесліга, 13-й тур

Аугсбург – Баєр 2:0

Голи: Яннуліс, 6, Каде, 28