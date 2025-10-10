Австрія встановила цікаве досягнення у грі з Сан-Марино
Усі 10 польових гравців стартового складу відзначилися гольовими діями
близько 1 години тому
Австрія - Сан-Марино. Фото: Google
Збірна Австрії встановила незвичайний рекорд у відбірному матчі чемпіонату світу.
У домашній зустрічі з Сан-Марино, яка завершилася переконливою перемогою австрійців 10:0 і усі десять польових гравців стартового складу відзначилися результативними діями, повідомила Squawka.
- Марко Арнаутович – 4 голи
- Стефан Полш – 2 голи та асист
- Марсель Забітцер – 2 асисти
- Романо Шмід – гол та асист
- Конрад Лаймер – гол
- Мікаель Грегоріш – гол
- Давід Алаба – асист
- Александер Прасс – асист
- Ніколас Зайвальд – асист
- Кевін Дансо – асист
Крім того, Ніколас Вурмбранд, який вийшов на заміну, оформив гол і асист, а Флоріан Гріллітш, який також розпочав матч на лаві запасних, записав на свій рахунок результативну передачу.