Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Австрія в рідних стінах безжально розгромила Сан-Марино.

Підопічні Ральфа Рангніка встановили власний рекорд найбільшої перемоги – 10:0. До цього команда розбивала Мальту 9:0 у 1977 році.

Уже до перерви господарі забила сім м’ячів. Марко Арнаутович оформив покер і з показником у 45 голів став найкращим бомбардиром збірної Австрії в історії, перевершивши досягнення Тоні Польстера. До розгрому долучилися Шмід, Грегорич, Пош, Лаймер і Вурмбрандт. Австрійці цілковито домінували, не залишивши супернику жодного шансу.

До вашої уваги огляд матчу.

Збірна Австрії після п’яти матчів іде без втрат очок у групі H. Боснія і Герцеговина має 13 балів, зігравши на одну зустріч більше. Тому ми, скоріше за все, бачимо одного з учасників Мундіалю.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, сьомий тур

Австрія – Сан-Марино 10:0

Голи: Шмід, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбрандт 76

Австрія: Пенц, Прасс, Пош (Вурмбранд 72), Алаба (Фрідль 63), Данзо, Зайвальд (Шопф 77), Лаймер, Забітцер (Ґрілліч 72), Шмід, Грегорич (Флоруц 63), Арнаутович

Сан-Марино: Коломбо, Тозі, Маттеоні (Саммарітані, 81), Чеволі, Валентіні, Контадіні (Капіччоні, 74), Берарді (Вітайолі, 67), Ладзаррi (Касадеї, 46), Капіккіоні, Дзанноні (Мулароні 67), Нанні

Попередження: Алаба, 86 – Берарді, 36, Валентіні, 45+2, Маттеоні, 65