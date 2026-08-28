Автогол Доннарумми, дублі Голанда і Шеркі. Манчестер Сіті на виїзді розгромив Крістал Пелас
Команди забили п’ять м’ячів на двох
Манчестер Сіті здобув другу перемогу в новому сезоні Англійської Прем'єр-ліги. У другому турі команда Енцо Марески на виїзді розгромила Крістал Пелас з рахунком 4:1.
Головними героями зустрічі стали Ерлінг Голанд та Райан Шеркі, які відзначилися по два рази. Голанд відкрив рахунок на 17-й хвилині, головою замкнувши передачу Семеньо з лівого флангу.
На початку другого тайму Манчестер Сіті подвоїв перевагу. Шеркі здійснив слаломний прохід крізь оборону Крістал Пелас та завершив атаку другим голом своєї команди.
Втім, господарі швидко повернулися у гру. На 56-й хвилині Єремі Піно чудово виконав штрафний удар: м'яч влучив у стійку, після чого від спини голкіпера Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумми відскочив у сітку воріт.
Радість господарів тривала лише три хвилини. На 59-й Шеркі оформив дубль, потужно пробивши з 20 метрів у верхній правий кут воріт.
Остаточний рахунок було встановлено на 84-й хвилині. Голанд забив свій другий гол у матчі після передачі Філа Фодена, який записав на свій рахунок другий асист у цій зустрічі.
Манчестер Сіті з 6 очками став одноосібним лідером АПЛ, Крістал Пелас посідає останнє, 20-е місце (0 балів).
АПЛ, 2-й тур
Крістал Пелас – Манчестер Сіті – 1:4
Голи: Доннарумма (автогол), 56 – Голанд, 17, 84, Шеркі, 54, 59.