Сергій Разумовський

Центральний півзахисник Челсі Енцо Фернандес наполягає на переході до Манчестер Сіті. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 25-річний аргентинець повторно звернувся до керівництва лондонського клубу з проханням відпустити його до містян.

🚨 Excl. - #EnzoFernandez pushing to leave #Chelsea and has asked to be sold to #ManchesterCity again. Agreed personal terms for a contract until 2032. #MCFC are confident to close the deal with #CFC for €130M. #transfers https://t.co/qu8OwVfKmA — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2026

Фернандес уже погодив особисті умови майбутнього контракту з Манчестер Сіті. Угода може бути розрахована до 2032 року.

За даними джерела, англійський клуб упевнений, що зможе домовитися із Челсі про трансфер аргентинського хавбека за 130 мільйонів євро. Водночас лондонці раніше оцінювали футболіста в 140 мільйонів євро.

Манчестер Сіті планує зробити офіційну пропозицію щодо переходу Фернандеса до завершення поточного трансферного вікна. Якщо сторони досягнуть домовленості, аргентинець може стати одним із найдорожчих придбань в історії містян.

Фернандес приєднався до Челсі в січні 2023 року. Лондонський клуб заплатив Бенфіці 121 мільйон євро за перехід півзахисника.

Минулого сезону аргентинець провів 54 матчі, у яких забив 15 голів і віддав сім результативних передач. Фернандес відіграє важливу роль у центрі поля Челсі, однак, попри це, прагне змінити клуб.

Додатковим фактором у можливому переході може стати призначення Енцо Марески головним тренером Манчестер Сіті. Раніше італійський фахівець працював із Фернандесом у Челсі, тому добре знає його можливості та стиль гри.