Автогол, дубль, вилучення. Полісся знищило Кудрівку у матчі з шістьма голами
Команда Руслана Ротаня вийшла в лідери чемпіонату
У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги житомирське Полісся на своєму полі розгромило Кудрівку з рахунком 5:1.
Господарі вийшли вперед на першій хвилині поєдинку – відзначився Владислав Велетень, а через десять хвилин гості залишились у меншості після вилучення Богдана Векляка.
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До перерви команди обмінялися голами. Через повітряну тривогу поєдинок був перерваний більш, ніж на годину.
У другому таймі Полісся забило ще три м’ячі – дубль оформив Ігор Краснопір і дебютний гол за житомирян забив Леандро Андраде.
Полісся набрало 12 очок і піднялося на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Кудрівка посідає передостаннє, 15-е місце з двома балами.
УПЛ, 5-й тур
Полісся – Кудрівка – 5:1
Голи: Велетень, 1, Думанюк, 42 (автогол), Краснопір, 71 (пенальті), 76, Андраде, 87 – Верлей, 45+2.