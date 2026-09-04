Господарі вийшли вперед на першій хвилині поєдинку – відзначився Владислав Велетень, а через десять хвилин гості залишились у меншості після вилучення Богдана Векляка.

У матчі п’ятого туру Української Прем’єр-ліги житомирське Полісся на своєму полі розгромило Кудрівку з рахунком 5:1.

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До перерви команди обмінялися голами. Через повітряну тривогу поєдинок був перерваний більш, ніж на годину.

У другому таймі Полісся забило ще три м’ячі – дубль оформив Ігор Краснопір і дебютний гол за житомирян забив Леандро Андраде.

Полісся набрало 12 очок і піднялося на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Кудрівка посідає передостаннє, 15-е місце з двома балами.

УПЛ, 5-й тур

Полісся – Кудрівка – 5:1

Голи: Велетень, 1, Думанюк, 42 (автогол), Краснопір, 71 (пенальті), 76, Андраде, 87 – Верлей, 45+2.