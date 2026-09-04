Вболівальники Полісся обрали вінгера Владислава Велетня найкращим футболістом команди за підсумками липня та серпня. Переможця визначили шляхом голосування в соціальних мережах житомирського клубу.

Велетень отримав підтримку 41,2% уболівальників, які взяли участь в опитуванні. Друге місце посів півзахисник Олег Федор – за нього проголосували 18,8% фанатів. Третім став лівий захисник Борис Крушинський, який набрав 18,2% голосів.

У поточному сезоні Владислав Велетень провів за Полісся п’ять матчів. За цей час він забив один гол і віддав дві результативні передачі. Вінгер регулярно залучався до атак команди та допомагав створювати небезпечні моменти біля воріт суперників.

У липні та серпні Полісся провело низку важливих поєдинків у єврокубках і чемпіонаті України. Житомирська команда завершила виступи в Лізі конференцій на другому раунді кваліфікації, де поступилася данському Копенгагену за підсумками двох матчів.

Перша зустріч між командами завершилася результативною нічиєю з рахунком 3:3. У матчі-відповіді Копенгаген здобув перемогу з рахунком 2:1 і таким чином вибив український клуб із турніру.

Водночас у межах Української Прем’єр-ліги Полісся зуміло здолати донецький Шахтар. Матч завершився перемогою житомирян із рахунком 2:0. Завдяки цьому результату команда набрала важливі очки та наздогнала гірників у турнірній таблиці.

Попередній сезон Велетень також завершив із непоганими статистичними показниками. У кампанії-2025/26 він зіграв за Полісся 14 матчів, у яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі.