Павло Василенко

Київське Динамо уклало угоду з житомирським Поліссям щодо оренди воротаря Георгія Бущана. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу. 32-річний голкіпер проведе сезон 2026/27 у складі біло-синіх, повернувшись до команди, з якою пов’язана практично вся його футбольна кар’єра.

Бущан є вихованцем Академії Динамо та пройшов у структурі клубу шлях від дитячо-юнацького футболу до першої команди. Загалом Георгій провів за киян 181 офіційний матч.