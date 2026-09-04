Офіційно: Динамо орендувало Бущана
Воротар повернувся в київський клуб
Київське Динамо уклало угоду з житомирським Поліссям щодо оренди воротаря Георгія Бущана. Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу. 32-річний голкіпер проведе сезон 2026/27 у складі біло-синіх, повернувшись до команди, з якою пов’язана практично вся його футбольна кар’єра.
Бущан є вихованцем Академії Динамо та пройшов у структурі клубу шлях від дитячо-юнацького футболу до першої команди. Загалом Георгій провів за киян 181 офіційний матч.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
У складі Динамо воротар вигравав чемпіонат України, двічі ставав володарем Кубка України та тричі здобував Суперкубок країни. Також Бущан захищав ворота столичного клубу в матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
У січні 2025 року голкіпер залишив Динамо та продовжив кар’єру в Саудівській Аравії, де виступав за Аль-Шабаб. У вересні того ж року Бущан перейшов до Полісся на правах оренди, а влітку 2026-го житомирський клуб підписав із ним повноцінний контракт до 2028 року.