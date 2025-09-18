Напередодні Ліверпуль на своєму полі здобув перемогу над мадридським Атлетіко у стартовому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Після фінального свистка захисник червоних Вірджил ван Дейк поділився своїми враженнями про гру та оцінив дії команди.

«Атлетіко завжди заслуговує на похвалу за свою відданість. Це дуже хороша команда. У нас, звичайно, також були шанси — ми могли забити ще раз у другому таймі, і на цьому все було б скінчено. Ми могли зіграти краще. Проте зрештою, ми забили пізній гол і задоволені перемогою.

Мій гол? За ходом гри було багато інших моментів, коли я міг би перестрибнути свого опікуна, і нарешті я випередив його позиційно. Щойно я відіграв метр простору, я зрозумів, що зараз заб'ю.

Ісак? Він дуже добре зіграв, тримав м'яч і чудово зв'язував нашу гру. Це дуже хороший гравець, і ми знаємо, що на нього ще багато чого чекає в цьому клубі», — заявив нідерландський виконавець.