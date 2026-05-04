Сергій Разумовський

Півзахисник Зорі Неманя Андушич більше не допоможе команді в поточному сезоні. Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

У 29-річного футболіста діагностували ARS-синдром, також відомий як симфізит. Через це хавбек буде змушений пропустити заключні матчі сезону. Орієнтовний термін відновлення Андушича становить близько одного місяця.

Для Зорі це серйозна кадрова втрата, адже Неманя був одним із найрезультативніших гравців команди в нинішній кампанії. У сезоні він провів 22 матчі за луганців у всіх турнірах, забив сім м’ячів і віддав дві результативні передачі.

Особливо яскраво Андушич проявив себе навесні, коли оформив хет-трик у матчі проти Полтави. Та зустріч завершилася переконливою перемогою Зорі з рахунком 4:0.

Таким чином, сезон для боснійського півзахисника фактично завершено достроково. Очікується, що Андушич зможе повернутися до повноцінних тренувань уже після завершення нинішньої кампанії.

