У середу, 29 жовтня, пройшов поєдинок десятого туру чемпіонату Франції між Лор'яном та ПСЖ. Зустріч завершилася несподіваною нічиєю (1:1), що стало сюрпризом із урахуванням лідерських позицій парижан.

З перших хвилин у складі гостей з'явився захисник збірної України Ілля Забарний, котрий провів на полі весь матч. Французькі ЗМІ дали свої оцінки грі 23-річного футболіста, наголосивши на його надійних діях в обороні.

«Забарного «покарали» через відсутність Хакімі – він опинився на позиції правого захисника. Луїс Енріке, очевидно, прагнув створити Маркіньйосу комфортні умови після повернення в основу, тому бразилець і вийшов у центрі оборони.

Українець, який останнім часом переживає складний період, нічого не показав в атаці, що зовсім не дивно. На жаль, ідея з Забарним на фланзі ПСЖ проти Лор'яна стала помилкою Енріке», – вважають у Lequipe.