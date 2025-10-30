Журналіст іспанського видання AS Андрес Онрубія Рамос розкритикував виступ українського захисника Іллі Забарного у складі французького ПСЖ.

«Виступи Забарного за ПСЖ поки що є дуже слабкими. Йому надзвичайно важко вигравати єдиноборства, а у вирішальних ситуаціях він майже завжди зазнає невдачі.

Нам потрібно бути терплячими, але українець не показує в Парижі того ж рівня гри, який він демонстрував у Борнмуті», – написав журналіст AS у Twitter.