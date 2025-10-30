Журналіст — про перші матчі Забарного за ПСЖ: «Не показує той рівень гри, який був у нього в АПЛ»
Андрес Онрубіа Рамос розкритикував українського захисника
близько 2 годин тому
Журналіст іспанського видання AS Андрес Онрубія Рамос розкритикував виступ українського захисника Іллі Забарного у складі французького ПСЖ.
«Виступи Забарного за ПСЖ поки що є дуже слабкими. Йому надзвичайно важко вигравати єдиноборства, а у вирішальних ситуаціях він майже завжди зазнає невдачі.
Нам потрібно бути терплячими, але українець не показує в Парижі того ж рівня гри, який він демонстрував у Борнмуті», – написав журналіст AS у Twitter.
29 жовтня футболіст провів повний матч проти Лор'яна, який завершився з рахунком 1:1, та отримав попередження.
Після цієї зустрічі команда Луїса Енріке продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ліги 1, набравши 21 очко.
