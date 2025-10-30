Забарний почув критику на свою адресу після нічиєї ПСЖ з Лор’яном
Флоран Готро незадоволений парою Іллі та Бералдо
42 хвилини тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
Французький журналіст Флоран Готро прокоментував виступ українського центрального захисника ПСЖ Іллі Забарного у матчі 10 туру Ліги 1 проти Лор'яна, який завершився з рахунком 1:1.
«Це дуже поганий матч для ПСЖ. Стартовий склад був не дуже хороший. В парі та індивідуально Ілля Забарний та Лукас Бералдо не вселяють спокою».
У цій зустрічі Забарний діяв на позиції правого захисника. За 90 хвилин на полі він відзначився лише жовтою карткою та отримав оцінку 7,1 за версією статистичного порталу Sofascore.
