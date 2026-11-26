Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги конференцій відбулося кілька результативних і несподіваних матчів. Аякс і Брайтон здобули впевнені перемоги над Туном та Університатею Крайовою відповідно, забивши суперникам по чотири м’ячі. Водночас Іберія 1999 створила одну з головних сенсацій ігрового дня, мінімально здолавши іспанський Хетафе.

Амстердамський Аякс із перших хвилин захопив ініціативу та не дозволив супернику нав’язати боротьбу. Господарі багато володіли м’ячем, регулярно загострювали гру біля штрафного майданчика швейцарської команди й контролювали перебіг зустрічі практично впродовж усіх 90 хвилин.

Рахунок було відкрито вже на шостій хвилині. Раян Буніда скористався нагодою в атаці та вивів Аякс уперед. До завершення першого тайму амстердамці подвоїли перевагу – на 41-й хвилині відзначився Маркос Леонардо.

Після перерви господарі продовжили тиснути на оборону Туна. На 70-й хвилині Буніда забив удруге та оформив дубль. Остаточний рахунок зустрічі встановив Стівен Бергейс, який на 89-й хвилині довів перевагу Аякса до чотирьох м’ячів.

Український вінгер Віктор Циганков до заявки на цей поєдинок не потрапив. Футболіст лише напередодні повернувся до тренувань у загальній групі після травми, тому головний тренер Мічел Санчес вирішив не ризикувати його здоров’ям і залишив гравця поза складом.