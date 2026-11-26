Аякс без Циганкова розгромив Тун, Університатя з Романчуком, але без Ісенка була знищена Брайтоном, Іберія з Кулієвим здійснила сенсацію з Хетафе
Іспанський клуб несподівано зазнав фіаско
У четвертому турі загального етапу Ліги конференцій відбулося кілька результативних і несподіваних матчів. Аякс і Брайтон здобули впевнені перемоги над Туном та Університатею Крайовою відповідно, забивши суперникам по чотири м’ячі. Водночас Іберія 1999 створила одну з головних сенсацій ігрового дня, мінімально здолавши іспанський Хетафе.
Амстердамський Аякс із перших хвилин захопив ініціативу та не дозволив супернику нав’язати боротьбу. Господарі багато володіли м’ячем, регулярно загострювали гру біля штрафного майданчика швейцарської команди й контролювали перебіг зустрічі практично впродовж усіх 90 хвилин.
Рахунок було відкрито вже на шостій хвилині. Раян Буніда скористався нагодою в атаці та вивів Аякс уперед. До завершення першого тайму амстердамці подвоїли перевагу – на 41-й хвилині відзначився Маркос Леонардо.
Після перерви господарі продовжили тиснути на оборону Туна. На 70-й хвилині Буніда забив удруге та оформив дубль. Остаточний рахунок зустрічі встановив Стівен Бергейс, який на 89-й хвилині довів перевагу Аякса до чотирьох м’ячів.
Український вінгер Віктор Циганков до заявки на цей поєдинок не потрапив. Футболіст лише напередодні повернувся до тренувань у загальній групі після травми, тому головний тренер Мічел Санчес вирішив не ризикувати його здоров’ям і залишив гравця поза складом.
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Брайтон також не залишив КСУ Крайова шансів на позитивний результат. Англійська команда дуже активно розпочала зустріч і відкрила рахунок уже на третій хвилині. Ібрагім Осман скористався одним із перших небезпечних моментів і забив швидкий гол.
На 33-й хвилині перевага господарів стала подвійною. Точним ударом відзначився Максім Де Кейпер. Ситуація для Університаті Крайови ще більше ускладнилася на 39-й хвилині, коли Владімір Скречу отримав червону картку та залишив свою команду в меншості.
Після перерви Брайтон повністю скористався чисельною перевагою. На 61-й хвилині Харалампос Костулас забив третій м’яч англійського клубу, а вже через дві хвилини Осман оформив дубль. У підсумку господарі перемогли з рахунком 4:0.
У складі румунської команди весь матч провів український захисник Олександр Романчук. Він вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин на позиції центрального оборонця, однак не зміг допомогти Університеті Крайові уникнути розгрому. За оцінкою FlashScore, його виступ отримав 6,6 бала.
Інший українець, голкіпер Павло Ісенко, участі в зустрічі не брав. У стартовому складі румунського клубу вийшов Лауренціу Попеску, а Ісенко не потрапив навіть до лави запасних.
Головну сенсацію туру створила грузинська Іберія 1999. Команда на власному полі мінімально перемогла Хетафе, який представляє іспанський чемпіонат.
Єдиний гол у матчі було забито на 25-й хвилині. Гіоргі Кобуладзе скористався моментом і вразив ворота гостей. Надалі господарі зосередилися на організованій грі в обороні та намагалися не дозволити Хетафе створити достатньо нагод для взяття воріт.
На 59-й хвилині іспанська команда залишилася в меншості. Орель Мангаля отримав другу жовту картку та достроково залишив поле. Попри чисельну перевагу, Іберія 1999 не змогла збільшити рахунок, проте втримала мінімальну перемогу – 1:0. Для грузинського клубу цей результат став історичним досягненням у єврокубковому турнірі.
Півзахисник Ельдар Кулієв розпочав матч на лаві запасних. Українець вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши Ніколоза Дадіані, та допоміг своїй команді зберегти переможний рахунок у заключному відрізку зустрічі.
Ліга конференцій, загальний етап, 4-й тур
Аякс – Тун 4:0
Голи: Буніда, 6, 70, Леонардо, 41, Бергейс, 89
Брайтон – Університатя Крайова 4:0
Голи: Осман, 3, 63, Де Кейпер, 33, Костулас, 61
Вилучення: Скречу, 39 (КСУ Крайова)
Іберія 1999 – Хетафе 1:0
Гол: Кобуладзе, 25
Вилучення: Мангаль, 59 (Хетафе)
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