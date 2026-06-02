Амстердамський Аякс матиме нового тренера, починаючи з сезону 2026/27. За словами Фабріціо Романо, нідерландський клуб вже досяг домовленості з відомим тренером.

Нещодавно завершилася кампанія була нелегкою для легендарного клубу. Аяксу довелося боротися у плейоф чемпіонату Нідерландів, щоб кваліфікуватися до Ліги конференцій.

Зрештою, амстердамській команді вдалося кваліфікуватися до єврокубкових змагань. Однак, вже було відомо, що цього літа клуб змінить свого тренера.

Протягом місяців Мічел був номером один у списку бажань Аякса. Іспанець досі був відповідальним за результати Жирони, за яку виступають три українці – голкіпер Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат.

З цим клубом вони досить несподівано вилетіли з Ла Ліги. Тоді стало зрозуміло, що Мічел перейде влітку в інший клуб.

За словами Романо, всі умови угоди були узгоджені між сторонами. Очікується, що Мічел підпише свій контракт з Аяксом вже сьогодні.