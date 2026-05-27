Володимир Кириченко

Гравці Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат можуть залишити каталонський клуб влітку. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, іспанський клуб планує зробити масовий розпродаж гравців для того, щоб отримати дохід і пом’якшити фінансові втрати після вильоту в Сегунду.

Ванатом цікавився Вільярреал, а Циганкова може підписати амстердамський Аякс. Динамо отримає 50% від можливого продажу 28-річного вінгера.

В цьому сезоні Віктор провів 34 матчі, в яких забив 7 голів та віддав 5 асистів.

Ванат зіграв за Жирону 29 матчів та зробив 10+2. У квітні форвард зазнав травми стегна, через яку вибув до кінця сезону.

Нагадаємо, Жирона, що ще два сезони тому боролася за чемпіонство, вилетіла з Ла Ліги.