Новий нападник Шальке Едін Джеко одразу увійшов до історії Другої Бундесліги, відзначившись голом у дебютній зустрічі за клуб проти Кайзерслаутерна, яка завершилася з рахунком 2:2.

В день матчу боснійському форварду було 39 років, 10 місяців і 8 днів, що зробило його найвіковішим автором голу в історії турніру. Раніше досягнення належало Хельмуту Халлеру, який забив за Аугсбург у лютому 1979 року — тоді він був майже на три місяці молодший за Джеко.

Контракт Джеко з Шальке було оформлено минулого тижня та розраховано до літа 2026 року, при цьому угода передбачає додаткові бонуси за високу результативність. У першій половині поточного сезону нападник захищав кольори Фіорентини, де провів 18 матчів і записав на свій рахунок два м'ячі.

Після 19-ти турів Шальке очолює турнірну таблицю Другої Бундесліги, маючи в активі 39 очок. Наступний поєдинок команда із Гельзенкірхена проведе 31 січня проти Бохума.