9 вересня збірна України на виїзді у Баку зіграє з Азербайджаном у матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

На думку букмекерів, найбільш реалістичним варіантом буде перемога української команди.

Перемога Азербайджану – 6.25

Нічия – 4.33

Перемога України – 1.50

У першому турі збірна України з рахунком 0:2 поступилася Франції, в той час як Азербайджан програв Ісландії – 0:5.

Фінальний турнір чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Від Європи на турнір потраплять 16 збірних, серед яких з 2006 року жодного разу не було України.