Азербайджан – Україна: аналітики назвали фаворита матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026
Поєдинок пройде сьогодні
9 вересня збірна України на виїзді у Баку зіграє з Азербайджаном у матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
На думку букмекерів, найбільш реалістичним варіантом буде перемога української команди.
- Перемога Азербайджану – 6.25
- Нічия – 4.33
- Перемога України – 1.50
У першому турі збірна України з рахунком 0:2 поступилася Франції, в той час як Азербайджан програв Ісландії – 0:5.
Фінальний турнір чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.
Від Європи на турнір потраплять 16 збірних, серед яких з 2006 року жодного разу не було України.
