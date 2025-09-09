Збірна України проведе другий матч відбору до чемпіонату світу 2026 року у групі D проти національної команди Азербайджану. Гра пройде на стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку, початок – о 19:00 за київським часом. Судити зустріч довірено грецькому арбітру Василіосу Фотіасу.

Крім України та Азербайджану, у квартеті виступають Франція та Ісландія. У стартовому турі синьо-жовті поступилися французам 0:2, а азербайджанці зазнали розгрому від ісландців – 0:5.

Наставник українців Сергій Ребров визначився із заявкою на майбутній поєдинок. Склад залишився майже незмінним порівняно з грою проти Франції – не буде лише Владислава Дубінчака, а Віктор Циганков уже залишив команду.

Раніше Ілля Забарний прокоментував поразку збірної України у поєдинку проти Франції.