Павло Василенко

9 вересня збірна України на виїзді у Баку зіграє з Азербайджаном у матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Де дивитися матч Азербайджан – Україна

ОТТ-платформа MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S»

Безкоштовно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі Т2 і кабельних мережах

Телеканали «Суспільне»

У першому турі збірна України з рахунком 0:2 поступилася Франції, в той час як Азербайджан програв Ісландії – 0:5.

Фінальний турнір чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

Від Європи на турнір потраплять 16 збірних, серед яких з 2006 року жодного разу не було України.