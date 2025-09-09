Шевченко відкрив футбольне поле в Баку перед матчем Азербайджан – Україна
Президент УАФ подякував за гостинність та наголосив на важливості розвитку дитячого спорту
близько 2 годин тому
Андрій Шевченко / фото - УАФ
У вівторок, 9 вересня, у Баку відбудеться матч відбору на чемпіонат світу-2026 між збірними Азербайджану та України.
Напередодні поєдинку президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у відкритті футбольного поля в одній із бакинських шкіл.
Коли я ріс на околицях Києва, я завжди мріяв про кращі футбольні поля. Сьогодні для бакинських дітей створена унікальна можливість. Цей стадіон відіграватиме важливу роль для дітей як у спортивному, так і в освітньому плані. Азербайджан – прекрасна країна. Я вперше тут, і поїду звідси з приємними враженнями — передає слова Шевченка azerisport.com.