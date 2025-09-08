Збірна України напередодні матчу проти Азербайджану у рамках відбору на чемпіонат світу-2026 провела тренувальне заняття на полі Республіканського стадіону імені Тофіка Бахрамова в Баку. Усі 24 футболісти, які перебувають у таборі синьо-жовтих, взяли участь у занятті під керівництвом тренерського штабу.

Зустріч відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом (20:00 за місцевим). Для української збірної це буде друга гра у групі D. Раніше команда поступилася Франції з рахунком 0:2, тоді як Азербайджан зазнав розгромної поразки від Ісландії 0:5.

Напередодні поєдинку азербайджанська федерація футболу ухвалила рішення звільнити головного тренера Фернанду Сантуша, а виконувати обов’язки наставника на матч проти України буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов.

Історія офіційних зустрічей між командами відсутня: раніше вони зустрічалися лише у двох товариських матчах 2006 року — нічия 0:0 у Баку та перемога України 6:0 у Києві.