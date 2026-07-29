Сергій Разумовський

Незабаром відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Копенгагеном і Поліссям. Поєдинок пройде в столиці Данії на стадіоні Паркен. Початок зустрічі запланований на 20:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначено чеського рефері Марека Радіну. Йому допомагатимуть співвітчизники. Команди вже визначилися зі стартовими складами та резервними футболістами.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань вніс одну важливу зміну порівняно з попереднім матчем. До стартового складу житомирської команди повернувся досвідчений опорний півзахисник Руслан Бабенко. Він діятиме в центрі поля разом з Олександром Андрієвським й Олегом Федором.

🇩🇰 Стартовий склад Копенгагена

Котарскі, Беймо, Д. Судзукі, Лопес, Крал, Клем, Ділейні, Ельюнуссі, Роберт, Мадсен, Корнеліус.

Запасні: Рунарссон, Бреум-Гаріль, Гарананга, Мукоко, Д. Ларссон, Майрі, Мелінг, Наснас, Ньяссі, Гаральдсен, Ндже та Ольсен.

🐺 Стартовий склад Полісся

Бущан, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко, Крушинський, Бабенко, Андрієвський, Федор, Назаренко, Андраде, Краснопір.

Запасні: Кудрик, Дробот, Кравченко, Томандзото, Філіппов, Велетень, Емерллаху, Шепєлєв, Майсурадзе, Брагару, Гайдучик і Гришкевич.

Перший матч між командами відбувся в Житомирі та завершився результативною нічиєю — 3:3. Полісся тричі вражало ворота суперника. Голами у складі української команди відзначилися Ігор Краснопір, Олег Федор та Олександр Філіппов.

У складі Копенгагена результативними ударами відповіли Роберт, який оформив дубль, а також Мадс Мадсен. Таким чином, перед матчем-відповіддю обидві команди зберігають хороші шанси на вихід до наступного раунду кваліфікації.

Дивіться пряму трансляцію матчу Копенгаген – Полісся.