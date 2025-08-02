Бабич прояснив ситуацію з Мякушком і Челядіним у Ворсклі
Футболісти шукають нові клуби
близько 2 годин тому
Фото - ФК Ворскла
Головний тренер полтавської Ворскли Олександр Бабич в інтерв’ю сайту Sport.ua розповів про майбутнє футболістів команди Сергія Мякушка та Артема Челядіна.
«Артем Челядін і Сергій Мякушко тренуються з командою у загальній групі, питань до них немає. Однак обидва шукають варіанти продовження кар’єри. Ми розуміємо їхні умови і те, наскільки у процентах наш бюджет став меншим. Тобто розраховувати на Челядіна і Мякушка зараз ми не можемо. Стосовно них розмовлятимемо з керівництвом. Однак наразі скажу: обидва за Ворсклу поки що не заявлені».
У першому турі Першої ліги Ворскла зіграє з ФСК Фенікс-Маріуполь. Поєдинок відбудеться сьогодні, початок – о 14:45.