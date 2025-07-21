Головний тренер Ворскли Олександр Бабич в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, чому прийняв запрошення очолити полтавську команду.

«Я побачив можливість перезавантажити свою кар'єру. Друга каденція в Чорноморці залишила по собі недосказаність, коли все пішло за найгіршим сценарієм, який можна було розглядати. Я побачив в запрошенні Ворскли особистий виклик для себе спробувати побудувати команду з нуля і довести самому собі, що можна працювати не тільки, коли в тебе є певні можливості.

Я не можу довго сидіти без діла. Можна чекати погоди біля моря, бути експертом в студії, але мені до душі ближче бути при команді. Багато ідей, напрацювань, досвіду, щоб залишити по собі хорошу пам'ять в історії клубу.

Тут є досить класні умови для роботи. Є де тренуватись, відновлення, стадіон, харчування. Якщо винести за дужки фінансові проблеми, це для Першої ліги дуже серйозний рівень».