«Багато футболістів плакали»: Мальдера прокоментував надзвичайну ситуацію з Еріксеном
Еріксен знову налякав футбольний світ
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера в ефірі MEGOGO прокоментував інцидент із данським хавбеком Крістіаном Еріксеном, який знепритомнів під час товариського матчу.
«Ми всі думками з родиною Еріксена. Хочу подякувати лікарям за оперативну допомогу, а також гравцям і вболівальникам за їхню щиру підтримку Крістіана. Багато футболістів плакали. До мене підійшов тренер Данії, і ми разом вирішили зупинити матч».
Попри те, що за 10 хвилин данець зміг самостійно залишити поле, арбітр ухвалив рішення не відновлювати гру. Станом на 65-ту хвилину Данія вела з рахунком 2:1.
Це був не перший подібний інцидент з Еріксеном. Під час матчу проти Фінляндії на Євро у червні 2021 він втратив свідомість і був реанімований парамедиками. Після операції Еріксен пропустив близько семи місяців професійного футболу. У січні 2022 року повернувся на поле у складі Брентфорда.
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