Балакін отримав призначення на матч команди Зінченка
Поєдинок пройде у четвер
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч четвертого туру Ліги Європи. Судді на чолі з Миколою Балакіним працюватимуть на грі Штурм – Ноттінгем.
На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Олександр Беркут та Володимир Висоцький, четвертим арбітром працюватиме Віталій Романов.
Відповідальним за ВАР буде німець Роберт Шредер, його помічником – українець Дмитро Панчишин, повідомляє пресслужба УЄФА.
Зазначимо, що поєдинок заплановано на четвер 6 листопада. Початок гри – о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо, що гравцем Ноттінгема є український захисник Олександр Зінченко, який наразі проходить курс відновлення після травми.