Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко ризикує залишитися без ігрової практики після призначення Шона Дайча головним тренером команди.

За даними Arsenal Insider, перспективи 28-річного футболіста на Сіті Граунд мають невизначений вигляд. Новий наставник відомий тим, що віддає перевагу потужним та оборонно надійним гравцям, тоді як Зінченко більше орієнтований на контроль м'яча та креатив в атаці.

Існує ймовірність, що вже в січні Олександр може повернутися з оренди до лондонського Арсеналу, з яким у нього підписано контракт до літа 2026 року.

Після восьми турів Ноттінгем Форест набрав п'ять очок і розташовується на 18 позиції в таблиці АПЛ. У наступному турі команда Шона Дайча зіграє на виїзді проти Борнмута – зустріч відбудеться 26 жовтня о 16:00.