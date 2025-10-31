Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів про перспективи відновлення Олександра Зінченка та його можливу участь у матчах збірної України у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

Приводом для коментаря стала інформація про те, що процес відновлення футболіста відбувається повільніше, ніж очікувалося. Бабелюк також уточнив, які фактори впливають на терміни повернення Зінченка на поле.