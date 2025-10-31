Спортивний лікар виключив появу Зінченка у заявці збірної України на матчі відбору ЧС-2026
Футболіст Ноттінгем Форест продовжує заліковувати травму
близько 2 годин тому
Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів про перспективи відновлення Олександра Зінченка та його можливу участь у матчах збірної України у відборі на чемпіонат світу 2026 року.
Приводом для коментаря стала інформація про те, що процес відновлення футболіста відбувається повільніше, ніж очікувалося. Бабелюк також уточнив, які фактори впливають на терміни повернення Зінченка на поле.
«Думаю, можна виключати появу Зінченка у збірній. Не думаю, що збірна повторюватиме історії з приїздом чи викликом явно неготових гравців, сподіваючись, що вони зіграють хоч в одному з матчів.
Враховуючи травму приводного м'яза, який дуже схожий на рецидив, адже Олександр лише відновився від попередньої травми, може викинути гравця з гри на 4-6 тижнів, що зробить дуже накладним потенційні виступи за збірну у листопаді.
Поки не розуміємо ступеня травми, чи зачеплене там сухожилля, і який план відновлення обраний, якщо Дайч каже, що там все надовго, то поки будемо покладатися на його слова», – написав він у телеграм-каналі Hospital Pass.