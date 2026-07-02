Павло Василенко

Збірна США впевнено вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу, обігравши Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0. Однак перемогу співгосподарів турніру затьмарила втрата одного з ключових футболістів – форвард Фоларін Балогун пропустить наступний матч через вилучення.

Американці від самого старту контролювали хід гри, а головною загрозою для суперника був саме Балогун. На 31-й хвилині він уже відправив м'яч у сітку, але взяття воріт скасували через офсайд.

Втім, перед самою перервою нападник Монако все ж сказав своє слово. На 45-й хвилині він скористався помилкою боснійців у штрафному майданчику, перехопив м'яч і точним ударом відкрив рахунок. Для Балогуна цей гол став третім на нинішньому мундіалі. До перерви він міг оформити дубль, але після його удару м'яч влучив у поперечину.

Після відпочинку США діяли обережніше й зробили ставку на оборону. На 64-й хвилині ситуація ускладнилася для господарів – Балогун отримав пряму червону картку і залишив команду в меншості.

Попри чисельну перевагу, Боснія і Герцеговина так і не змогла створити серйозних проблем американській обороні. Натомість на 82-й хвилині Малик Тілльман майстерно виконав штрафний удар і встановив остаточний рахунок – 2:0.

У чвертьфіналі чемпіонату світу збірна США зустрінеться з Бельгією, але буде змушена обійтися без свого основного форварда Балогуна.

Чемпіонат світу, 1/16 фіналу

США – Боснія і Герцеговина – 2:0

Голи: Балогун, 45, Тілльман, 82