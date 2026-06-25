Павло Василенко

Збірна Ірану зіграє вирішальний матч проти Єгипту в групі G за вихід до наступного раунду чемпіонату світу-2026. Але підготовка до поєдинку знову була затьмарена політичною напруженістю.

Іранська федерація футболу офіційно звинуватила владу США у новій серії незручностей та затримань в аеропорту, що продовжує логістичні проблеми, з якими азійська команда стикається з початку турніру.

Через надзвичайно напружені дипломатичні відносини між Тегераном та Вашингтоном, а також нинішні конфлікти на Близькому Сході, перебування збірної Ірану на цьому чемпіонаті світу з самого початку проходило під спеціальним, обмежувальним режимом.

Іранській команді не дозволено постійно перебувати в США, окрім як у дні матчів, тому вони грали свої матчі проти Бельгії та Нової Зеландії, подорожуючи з Тіхуани до Лос-Анджелеса в дні матчів, лише щоб одразу після фінального свистка перетнути кордон з Мексикою.

Перед вирішальним матчем у Сіетлі проти Єгипту іранцям вдалося отримати дозвіл залишитися в США на два дні для підготовки до гри, але процес знову був затьмарений інцидентом на прикордонному пункті.

«Хоча збірна Ірану вже втретє подорожує до США, нашу команду знову затримали в аеропорту через проблеми, спричинені владою США. Члени збірної Ірану прибули до аеропорту раніше сьогодні для вильоту на матч проти Єгипту, але, як і раніше, втручання господарів поля, до складу якого входять Саїд Алуї та Мехді Таремі, призвело до затримання команди в аеропорту», ​​– йдеться у заяві Федерації Ірану.

З іншого боку, прикордонні органи США та організатори турніру рішуче заперечили звинувачення у навмисному затриманні та жорстокому поводженні з іранськими футболістами. В офіційній відповіді американської сторони було коротко оголошено, що вся процедура перевірки документів та багажу була проведена в найкращому можливому порядку, відповідно до звичайних протоколів безпеки, які застосовуються до всіх іноземних делегацій.

Американці також наголошують, що літак з іранською делегацією вилетів до Сіетла вчасно, навіть на кілька хвилин раніше запланованого терміну.