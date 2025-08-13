Павло Василенко

Барселона чекала на рішення Ла Ліги щодо медичного звіту Марка-Андре тер Штегена. Революційна новина надійшла в середу ввечері.

Тер Штеген бореться з травмою спини. Німцеві знадобиться операція, а потім кілька тижнів перерви. У своїй заяві голкіпер натякнув, що може повернутися через три місяці.

Барселона не погодилася з цим діагнозом, що стало однією з причин конфлікту між сторонами. Початкове рішення німця відмовитися підписувати медичний звіт клубу, який передбачав чотиримісячну перерву, також зіграло свою роль.

Зрештою, питання було вирішено, і документацію було подано до Ла Ліги. Тепер вона схвалена лігою. Це, як би це не звучало, фантастична новина для Барселони у фінансовому плані.

Принаймні чотири місяці відпочинку означають, що Барселона має право використовувати 80% зарплати тер Штегена. Вони обов'язково це зроблять, оскільки оголосили, що негайно почнуть реєструвати Жоана Гарсію. Очікується, що іспанець розпочне сезон на позиції основного голкіпера команди Хансі Фліка.

Маркус Рашфорд, Войцех Щенсни та Жерар Мартін також очікують на реєстрацію. Повідомляється, що їхня ситуація буде вирішена вже схваленим переказом 7 мільйонів євро до клубного бюджету.